Кадышева исполнила рэп в «Инстаграме» Лазарева

Певец Сергей Лазарев в своем «Инстаграме» выложил ролик, на котором изменен звук выступления Надежды Кадышевой и ансамбля «Золоте кольцо». В нем вместо привычной русской народной песни при помощи монтажа «залита» песня американской певицы Никки Минаж.

Это шуточное видео развеселило певца, но многих его подписчиков ролик поставил в тупик. Судя по комментариям, поклонники решили, что такое выступление когда-то состоялось на самом деле.

Доверчивым поклонникам тут же приходили шутливые ответы, например, один из пользователей окрестил номер как «Ники Минадышева».

Ранее выкладывая пост в «Инстаграме», Лазарев поставил хештег «спасибо мужу», после чего пост был удален из микроблога артиста.

