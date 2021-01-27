Кадышева исполнила рэп в «Инстаграме» Лазарева
Певец Сергей Лазарев в своем «Инстаграме» выложил ролик, на котором изменен звук выступления Надежды Кадышевой и ансамбля «Золоте кольцо». В нем вместо привычной русской народной песни при помощи монтажа «залита» песня американской певицы Никки Минаж.
Это шуточное видео развеселило певца, но многих его подписчиков ролик поставил в тупик. Судя по комментариям, поклонники решили, что такое выступление когда-то состоялось на самом деле.
Доверчивым поклонникам тут же приходили шутливые ответы, например, один из пользователей окрестил номер как «Ники Минадышева».
Ранее выкладывая пост в «Инстаграме», Лазарев поставил хештег «спасибо мужу», после чего пост был удален из микроблога артиста.
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