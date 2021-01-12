Сергей Лазарев поблагодарил «мужа» в своем «Инстаграме»

Минувшей ночью новый клип певца «Сдавайся» набрал первый миллион просмотров. Сергей Лазарев в «Инстаграме» решил поблагодарить близких и друзей за поддержку. Но внимание публики привлек не сам пост, а один из хэштегов: в нём было написано «спасибо мужу».

Позже певец решил отшутиться и необычно откровенный хэштег объяснил автозаменой: «Надо тщательнее проверять хештеги», - написал артист. Но спустя еще некоторое время Лазарев и вовсе удалил эту запись.

Слухи о нетрадиционной ориентации певца ходят уже давно. Блогер Лена Миро обратила внимание на экспрессивные комментарии, которые бывший участник «Smash!!», певец и муж Регины Тодоренко, Влад Топалов оставляет под постами Сергея Лазарева, пишет РИА ФАН. «Обожаю», «огонь», «просто космос», «ты божественен» - так, по наблюдениям блогера, Топалов комментирует посты своего коллеги по цеху. Лазарев в долгу не остается и отвечает многочисленными смайлами в виде сердечек.

