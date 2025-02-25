Кабмин РФ скорректировало ошибку в имени оппонента Пушкина по дуэли Дантеса
25 февраля 202502:34
Кабмин России скорректировало ошибку в имени Жоржа Дантеса в постановлении от 2001 года, где было указано место дуэли российского поэта Александра Пушкина.
Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.
До этого СМИ сообщили, что в ряде официальных документов, включая постановление от 2001 года, в названии места дуэли Пушкина указан «Дантес Э.», тогда как соперника Пушкина звали Жорж Шарль Дантес.
Ранее Минкульт объяснил Володину, как исправить ошибку в имени убийцы Пушкина Дантеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru