Кабмин РФ скорректировало ошибку в имени оппонента Пушкина по дуэли Дантеса

Кабмин России скорректировало ошибку в имени Жоржа Дантеса в постановлении от 2001 года, где было указано место дуэли российского поэта Александра Пушкина.

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Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

До этого СМИ сообщили, что в ряде официальных документов, включая постановление от 2001 года, в названии места дуэли Пушкина указан «Дантес Э.», тогда как соперника Пушкина звали Жорж Шарль Дантес.

Ранее Минкульт объяснил Володину, как исправить ошибку в имени убийцы Пушкина Дантеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Правительство РоссииАлександр Пушкин

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