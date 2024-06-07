Юрист Русяев: В 2024 году Дантесу дали бы до 20 лет тюрьмы за убийство Пушкина

«Убийство при отягчающих обстоятельствах, каковыми в данном случае могли быть признаны хулиганские побуждения (дуэль в современном праве расценивается как хулиганство) и умышленное причинение смерти другому человеку, относится к категории особо тяжких преступлений», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Русяев, наиболее реалистичным наказанием для Дантеса в 2024 году стал бы длительный срок заключения — от 8 до 20 лет — с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Юрист добавил, что суд определил бы точный срок с учетом всех обстоятельств произошедшего и степени общественной опасности преступления.

