Юрист Русяев: В 2024 году Дантесу дали бы до 20 лет тюрьмы за убийство Пушкина

Барон Жорж Дантес, смертельно ранивший на дуэли поэта Александра Пушкина, по сегодняшним нормам Уголовного кодекса России мог бы быть осужден по статье «Убийство». Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.

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«Убийство при отягчающих обстоятельствах, каковыми в данном случае могли быть признаны хулиганские побуждения (дуэль в современном праве расценивается как хулиганство) и умышленное причинение смерти другому человеку, относится к категории особо тяжких преступлений», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Русяев, наиболее реалистичным наказанием для Дантеса в 2024 году стал бы длительный срок заключения — от 8 до 20 лет — с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Юрист добавил, что суд определил бы точный срок с учетом всех обстоятельств произошедшего и степени общественной опасности преступления.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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