Юрист Русяев: В 2024 году Дантесу дали бы до 20 лет тюрьмы за убийство Пушкина
Барон Жорж Дантес, смертельно ранивший на дуэли поэта Александра Пушкина, по сегодняшним нормам Уголовного кодекса России мог бы быть осужден по статье «Убийство». Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru.
«Убийство при отягчающих обстоятельствах, каковыми в данном случае могли быть признаны хулиганские побуждения (дуэль в современном праве расценивается как хулиганство) и умышленное причинение смерти другому человеку, относится к категории особо тяжких преступлений», — подчеркнул эксперт.
Как отметил Русяев, наиболее реалистичным наказанием для Дантеса в 2024 году стал бы длительный срок заключения — от 8 до 20 лет — с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Юрист добавил, что суд определил бы точный срок с учетом всех обстоятельств произошедшего и степени общественной опасности преступления.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист Русяев: В 2024 году Дантесу дали бы до 20 лет тюрьмы за убийство Пушкина
- Родственники пациентов реанимации в Москве будут получать СМС-оповещения
- Глава ФНС заявил, что ИИ пока не готов заменить работающих в госсекторе людей
- СМИ: В РФ могут начать по умолчанию блокировать спам-звонки из-за границы
- Бывшего вице-президента «Казахфильма» осудили условно за продажу бутафорской крепости
- СМИ: Блогеры попросили Госдуму не запрещать рекламу в Facebook и Instagram
- По франшизе «Волшебник изумрудного города» снимут семь фильмов
- В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа»
- Лавров: В БРИКС появится категория стран-партнеров
- Бразилия впервые выдала объявленного РФ в международный розыск россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru