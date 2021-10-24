Кабмин решил закрыть учреждения культуры в нерабочие дни
В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября все федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты. Такое решение принял кабмин России, сообщается на официальном сайте правительства страны.
«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — сказано на сайте.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. В эти дни сохраняется заработная плата.
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