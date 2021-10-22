Песков заявил, что Кремль пока что не намерен ужесточать ковид-ограничения

В Кремле пока не намерены ужесточать ограничения из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, сейчас возможность новых ограничений не рассматривается.

При этом в Кремле также не разрабатывают дополнительные меры поддержки россиянам из-за введения нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

Ранее ресторатор и омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил надежду на скорое завершение вынужденных «каникул».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКремльДмитрий Песков
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