Режиссер Бархатов снимет сериал по роману Пелевина «Трансгуманизм Inc.»

Режиссером экранизации романа Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» выступит известный театральный постановщик Василий Бархатов, он также написал сценарий проекта в соавторстве с Анной Борисовой, сообщает пресс-служба сервиса «Кинопоиск».

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Уточняется, что опцион на экранизацию произведения в 2023 году приобрела Плюс Студия. Производство проекта уже запущено, на 2025 год запланирована подготовка с использованием компьютерной графики для создания цифрового мира, который станет местом действия представленных событий. Партнером по производству сериала выступит компания Gala production.

Проект перенесет зрителей в будущее, в котором люди смогут за деньги сохранять сознание после смерти тела, что позволит обрести бессмертие. Проект будет состоять из шести серий-новелл.

В октябре 2024 года в России стартовали продажи романа Пелевина «Круть», расширяющего вселенную «Transhumanism Inc.». По итогу года пользователи сервисов Яндекс Книги и Яндекс Музыка назвали произведение самой популярной художественной книгой по числу прочтений и прослушиваний, передает «Радиоточка НСН».

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