Филолог рассказал о происхождении бранного слова «редиска»

Слово «редиска» в качестве эвфемизма для бранных слов придумала писательница Виктория Токарева, когда они с режиссёром Александром Серым делали фильм «Джентльмены удачи».

Как рассказал «Радио1» журналист, филолог и писатель Александр Сидоров, само слово взято из лексикона времен Гражданской войны в России. В частности, Ленин критиковал Троцкого, говоря, что он как редиска – снаружи красный, а внутри белый.

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел ежегодную пресс-конференцию. Музыкант Сергей Шнуров спросил главу государства, как реагировать на жизнь в России без мата, на что Путин порекомендовал ему пересматривать классику советского кино, где при падении батареи на ногу надо говорить «редиска».

