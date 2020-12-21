Филолог рассказал о происхождении бранного слова «редиска»
Слово «редиска» в качестве эвфемизма для бранных слов придумала писательница Виктория Токарева, когда они с режиссёром Александром Серым делали фильм «Джентльмены удачи».
Как рассказал «Радио1» журналист, филолог и писатель Александр Сидоров, само слово взято из лексикона времен Гражданской войны в России. В частности, Ленин критиковал Троцкого, говоря, что он как редиска – снаружи красный, а внутри белый.
Президент России Владимир Путин 17 декабря провел ежегодную пресс-конференцию. Музыкант Сергей Шнуров спросил главу государства, как реагировать на жизнь в России без мата, на что Путин порекомендовал ему пересматривать классику советского кино, где при падении батареи на ногу надо говорить «редиска».
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