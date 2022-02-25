«Из-за жуткого запоя»: Стала известна причина увольнения актера Башарова из театра

Райхельгауз опроверг эту информацию, отметив, что состояние актера могло поставить под угрозу гастроли коллектива на Кипр. При этом он подчеркнул, что запой у артиста был регулярно и происходил каждый месяц.

По словам худрука «Школы современной пьесы», Башаров нарушил трудовое законодательство и не прилетел на гастроли, в связи с чем и был уволен. Райхельгауз добавил, что заменил актера на фестивале на Кипре Вадимом Колгановым.