«Из Петербурга в Москву»: Галанин в день рождения рассказал о концертах в столицах

«Сейчас мы едем в Санкт-Петербург. Концерт, встреча с людьми для нас — всегда и праздник, и самая большая радость. А уже завтра, 17 ноября, состоится концерт в Москве в клубе “16 Тонн”. Думаю, на московском концерте мы будем играть полюбившиеся слушателям хиты, ставшие для людей чем-то важным, особенным. Хотя мы периодически ставим людей в неловкое положение, играя еще даже не записанные песни, думаю, в этот раз мы не будем этого делать, чтобы найти общий язык со слушателями сразу и на каждой песне», — сказал Галанин.

Ранее лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова, отметившая 14 ноября 55-летие, рассказала о грядущем концерте в Москве, который состоится 18 ноября, и поделилась новогодними планами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

