«Взлет мэтрам не нужен»: Группа Nautilus Pompilius отметила день рождения

Ровно 41 год назад, 10 ноября 1982 года, была официально представлена группа Nautilus Pompilius. В этот день началась совместная работа Вячеслава Бутусова и Дмитрия Умецкого над первым альбомом «Переезд». Название Nautilus Pompilius придумал поэт и основной автор текстов группы Илья Кормильцев. Фуковский высоко оценил вклад группы в российскую рок-музыку.

«Nautilus Pompilius, конечно же, оставил отпечаток в душе многих людей, тем паче музыкантов. Конечно, нельзя никак преуменьшать подвиг Кормильцева. Это был очень крутой творческий союз. В моей жизни Nautilus Pompilius появилась где-то в 1988 году, когда я еще учился в школе. Мы все пели песню “Я хочу быть с тобой”. Уже потом у них был большой скачок, взлет популярности, когда группа засветилась в фильмах “Брат” и “Брат 2”. Не думаю, что нечто подобное повторится сейчас, — новый взлет им уже и не нужен, это мэтры, которые прочно обосновались на вершине музыкального Олимпа», — сказал Фуковский.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил в день рождения группы «Ария», что коллектив стал настоящим открытием для гигантской армии меломанов и сумел создать очень преданную армию поклонников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

