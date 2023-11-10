«Взлет мэтрам не нужен»: Группа Nautilus Pompilius отметила день рождения
Група Nautilus Pompilius оставила яркий след в душе множества слушателей, тем более музыкантов, сказал НСН Александр Фуковский.
Сегодня группе Nautilus Pompilius не нужен новый скачок популярности, это мэтры, которые уверенно закрепились на музыкальном Олимпе. Об этом НСН заявил программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.
Ровно 41 год назад, 10 ноября 1982 года, была официально представлена группа Nautilus Pompilius. В этот день началась совместная работа Вячеслава Бутусова и Дмитрия Умецкого над первым альбомом «Переезд». Название Nautilus Pompilius придумал поэт и основной автор текстов группы Илья Кормильцев. Фуковский высоко оценил вклад группы в российскую рок-музыку.
«Nautilus Pompilius, конечно же, оставил отпечаток в душе многих людей, тем паче музыкантов. Конечно, нельзя никак преуменьшать подвиг Кормильцева. Это был очень крутой творческий союз. В моей жизни Nautilus Pompilius появилась где-то в 1988 году, когда я еще учился в школе. Мы все пели песню “Я хочу быть с тобой”. Уже потом у них был большой скачок, взлет популярности, когда группа засветилась в фильмах “Брат” и “Брат 2”. Не думаю, что нечто подобное повторится сейчас, — новый взлет им уже и не нужен, это мэтры, которые прочно обосновались на вершине музыкального Олимпа», — сказал Фуковский.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил в день рождения группы «Ария», что коллектив стал настоящим открытием для гигантской армии меломанов и сумел создать очень преданную армию поклонников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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