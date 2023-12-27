Суд признал вечеринку Ивлеевой пропагандой гомосексуальных отношений
«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Лефортовского суда.
Скандальное мероприятие прошло в ночь на 21 декабря. Вечеринку посетили в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, Ксения Собчак, пишет Ura.ru. Гостям предлагали прийти «практически голыми». После вечеринки был арестован рэпер Николай Васильев (Vacio), который пришел на мероприятие в одном носке, надетом на половой орган.
Столичный Лефортовский суд арестовал Васильева на 15 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, рэпера оштрафовали на 200 тысяч рублей. Как отмечается в решении суда, меры связаны с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».
«Гражданин Васильев ... участвовал в тематической вечеринке ... направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных ... отношений с применением средств массовой информации сетей интернет», — указано в тексте постановления.
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