Суд признал вечеринку Ивлеевой пропагандой гомосексуальных отношений

Скандальное мероприятие прошло в ночь на 21 декабря. Вечеринку посетили в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, Ксения Собчак, пишет Ura.ru. Гостям предлагали прийти «практически голыми». После вечеринки был арестован рэпер Николай Васильев (Vacio), который пришел на мероприятие в одном носке, надетом на половой орган.

Столичный Лефортовский суд арестовал Васильева на 15 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, рэпера оштрафовали на 200 тысяч рублей. Как отмечается в решении суда, меры связаны с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

«Гражданин Васильев ... участвовал в тематической вечеринке ... направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных ... отношений с применением средств массовой информации сетей интернет», — указано в тексте постановления.

