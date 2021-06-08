Солист «Иванушек International» стал дедушкой
У 50-летнего солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева родилась внучка, сообщает «Комсомольская правда».
По данным СМИ, 20-летний сын Андреева Кирилл и его жена Аделина впервые стали родителями.
«Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! 04.06.2021. Спасибо, что выбрала нас. Мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива», - пишет в Инстаграм супруга Андреева-младшего.
Единственный ребенок Кирилла Андреева женился в начале 2020 года. Сын солиста «Иванушек International» признался тогда, что давно мечтал найти настоящую любовь и счастлив, что ее встретил.
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