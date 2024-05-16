Иван Ургант в стихах поздравил дочь Нину с днем рождения
16 мая 202411:20
Актер и телеведущий Иван Ургант поздравил свою дочь Нину с 16-летием.
Шоумен опубликовал в своих соцсетях стихотворение, посвященное празднику. Стих написан в стиле поэзии Владимира Маяковского.
Поклонники, в свою очередь, присоединились к поздравлениям и осыпали девочку комплиментами.
Ранее стало известно, что Ургант уехал из России в Грузию после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru