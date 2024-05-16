Иван Ургант в стихах поздравил дочь Нину с днем рождения

Актер и телеведущий Иван Ургант поздравил свою дочь Нину с 16-летием.

Выступление Урганта убрали из программы вечера памяти Окуджавы

Шоумен опубликовал в своих соцсетях стихотворение, посвященное празднику. Стих написан в стиле поэзии Владимира Маяковского.

Поклонники, в свою очередь, присоединились к поздравлениям и осыпали девочку комплиментами.

Ранее стало известно, что Ургант уехал из России в Грузию после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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