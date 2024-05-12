Выступление Урганта убрали из программы вечера памяти Окуджавы

По информации издания, согласно фотографиям афиши и архивированной версии страницы с анонсом, Ургант был среди участников концерта. В текущей версии имени шоумена нет.

Вдова барда Ольга Окуджава извинилась за внесение корректировок в программу вечера. По ее словам, известия были получены 7 и 8 мая.

Ранее Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму с Ургантом «Во сне ты горько плакал». По словам главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, создатели картины занимают антироссийскую позицию, сообщает «Радиоточка НСН».

