Выступление Урганта убрали из программы вечера памяти Окуджавы
Выступление шоумена Ивана Урганта исключили из программы вечера памяти барда Булата Окуджавы «Заезжий музыкант» в Москве, пишет портал Msk1.ru.
По информации издания, согласно фотографиям афиши и архивированной версии страницы с анонсом, Ургант был среди участников концерта. В текущей версии имени шоумена нет.
Вдова барда Ольга Окуджава извинилась за внесение корректировок в программу вечера. По ее словам, известия были получены 7 и 8 мая.
Ранее Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму с Ургантом «Во сне ты горько плакал». По словам главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, создатели картины занимают антироссийскую позицию, сообщает «Радиоточка НСН».
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