Итальянская актриса Мути захотела получить гражданство России
Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хочет получить гражданство России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Знаменитость добавила, что давно изучает русский язык и считает российскую культуру частью своей собственной. По ее словам, она связана с ее мамой. Актриса сообщила, что ее бабушка родилась в Санкт-Петербурге, но потом вместе с мужем переехала в Эстонию, там во времена СССР и родилась мама знаменитости.
Мути рассказала, что уже начала собирать документы для получения российского гражданства, но столкнулась с итальянской бюрократией.
Она подчеркнула, что Россия – это «волшебная страна», отметив, что итальянский и русский народ очень близки.
«Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь», - заявила итальянка.
Орнелла Мути – знаменитая итальянская актриса. Она исполнила около 100 ролей в кино и на телевидении. В России женщина стала известна благодаря фильмам «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», в которых снялась вместе с Адриано Челентано.
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