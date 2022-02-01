Итальянская актриса Мути захотела получить гражданство России

Итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хочет получить гражданство России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Знаменитость добавила, что давно изучает русский язык и считает российскую культуру частью своей собственной. По ее словам, она связана с ее мамой. Актриса сообщила, что ее бабушка родилась в Санкт-Петербурге, но потом вместе с мужем переехала в Эстонию, там во времена СССР и родилась мама знаменитости.

Мути рассказала, что уже начала собирать документы для получения российского гражданства, но столкнулась с итальянской бюрократией.