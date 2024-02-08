«История игрушек 5» и «Холодное сердце 3» выйдут в 2026 году

Компания The Walt Disney объявила даты выхода продолжения «Истории игрушек» и «Холодного сердца». Об этом сообщает Comicbook.

Режиссер Бронзит сравнил «Трех богатырей» с мультфильмами Disney

Гендиректор Disney Боб Айгер заявил, что релиз новых частей мультфильмов запланирован на 2026 год. Ранее днем компания представила первый тизер мультфильма «Моана 2». Его премьеру в мире запланировали на 27 ноября.

Disney также сообщил о планах создать собственную видеоигровую вселенную, связанную с мультиплатформенным онлайн-экшеном, принадлежащим Epic Games, Fortnite.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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