«История игрушек 5» и «Холодное сердце 3» выйдут в 2026 году
8 февраля 202416:01
Компания The Walt Disney объявила даты выхода продолжения «Истории игрушек» и «Холодного сердца». Об этом сообщает Comicbook.
Гендиректор Disney Боб Айгер заявил, что релиз новых частей мультфильмов запланирован на 2026 год. Ранее днем компания представила первый тизер мультфильма «Моана 2». Его премьеру в мире запланировали на 27 ноября.
Disney также сообщил о планах создать собственную видеоигровую вселенную, связанную с мультиплатформенным онлайн-экшеном, принадлежащим Epic Games, Fortnite.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол РФ Аганин: Доля закупок российской пшеницы Ливией за год выросла на 86%
- Замглавы Минюста заявил об иноагентах в штабах кандидатов в президенты
- Disney планирует создать собственную игровую вселенную
- СМИ: В Евросоюзе обсуждают санкции против 55 компаний и 60 физлиц
- В Ессентуках на экскурсии отравились 23 ребенка из Ивановской области
- «История игрушек 5» и «Холодное сердце 3» выйдут в 2026 году
- Офис Зеленского сообщил о начале переговоров с Данией по гарантиям безопасности
- СМИ: Французские железнодорожники объявили о забастовке
- Пять человек пострадали при обстреле села в Белгородской области
- Vogue назвал белые лосины трендом текущего года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru