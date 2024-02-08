Вышел первый тизер мультфильма «Моана 2»
Компания Disney представила первый тизер мультфильма «Моана 2». Его премьеру в мире запланировали на 27 ноября 2024 года.
Зрителей ждет новое приключение вместе с Моаной и Мауи, также авторы обещают добавить и новых персонажей. По сюжету, главная героиня отправляется исследовать опасные воды Океании, услышав неожиданный зов предков.
Напомним, что летом 2022 года Disney окончательно прекратила дубляж своих фильмов, мультфильмов и сериалов на русском языке.
В начале февраля анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» режиссера Константина Феоктистова собрал в российском кинопрокате более 1 млрд рублей и стал самым кассовым мультфильмом в стране.
По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм из франшизы «Три богатыря» (создатели — анимационная студия «Мельница» и кинокомпания СТВ) заработал 1 000 005 374 рублей. Сборы отечественного мультфильма впервые преодолели миллиардный рубеж, передает «Радиоточка НСН».
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