Вышел первый тизер мультфильма «Моана 2»

В начале февраля анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» режиссера Константина Феоктистова собрал в российском кинопрокате более 1 млрд рублей и стал самым кассовым мультфильмом в стране.

По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм из франшизы «Три богатыря» (создатели — анимационная студия «Мельница» и кинокомпания СТВ) заработал 1 000 005 374 рублей. Сборы отечественного мультфильма впервые преодолели миллиардный рубеж, передает «Радиоточка НСН».

