Сериал Fallout продлили на второй сезон

Компания Amazon официально объявила, что у её сверхуспешого сериала Fallout будет второй сезон. Анонс продолжения размещён в соцсети X, правда подробности сюжета, а также дата выхода пока не уточняются.

По игре Watch Dogs снимут сериал

Показ первого сезона Fallout, снятого по мотивам одноимённой культовой серии видеоигр, стартовал 11 апреля. Проект высоко оценили как зрители, так и критики, которые, в том числе, назвали шоу лучшей экранизацией видеоигр за всё время

По сюжету первого сезона Fallout, девушка Люси из убежища №33 отправляется на поверхность пережившей ядерную войну Земли, с целью найти предводительницу рейдеров, которые похитили её отца.

Ранее в европейских СМИ появилась информация, что после выхода сериала Fallout продажи игры Fallout 4 выросли на 7500%, а в ТОП-10 также попали Fallout 76, Fallout 3 и Fallout: New Vegas, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AMAZON/VANITY FAIR
ТЕГИ:Компьютерные ИгрыСериалыAmazon

Горячие новости

Все новости

партнеры