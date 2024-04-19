Сериал Fallout продлили на второй сезон
Компания Amazon официально объявила, что у её сверхуспешого сериала Fallout будет второй сезон. Анонс продолжения размещён в соцсети X, правда подробности сюжета, а также дата выхода пока не уточняются.
Показ первого сезона Fallout, снятого по мотивам одноимённой культовой серии видеоигр, стартовал 11 апреля. Проект высоко оценили как зрители, так и критики, которые, в том числе, назвали шоу лучшей экранизацией видеоигр за всё время
По сюжету первого сезона Fallout, девушка Люси из убежища №33 отправляется на поверхность пережившей ядерную войну Земли, с целью найти предводительницу рейдеров, которые похитили её отца.
Ранее в европейских СМИ появилась информация, что после выхода сериала Fallout продажи игры Fallout 4 выросли на 7500%, а в ТОП-10 также попали Fallout 76, Fallout 3 и Fallout: New Vegas, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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