Историческую драму «Падение короны» покажут в России
Историческая драма «Падение короны» от продюсеров «Жанны Дюбарри» откроет 77 Международный кинофестиваль в Локарно. Картина итальянского режиссера Джанлуки Йодиче также выйдет в России на широкий экран. Российские кинокомпании Russian World Vision и Must See Magic Film присоединились к производству этой исторической драмы и привезут её в страну. Дата проката будет объявлена позднее.
Фильм повествует о последних днях жизни Людовика XVI и Марии-Антуанетты перед казнью. Это совместное производство Италии и Франции. Главные роли в картине исполнили: известный французский актер Гийом Кане («Прекрасная эпоха», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Влюбись в меня, если осмелишься») и актриса Мелани Лоран («Миа и белый лев», «Иллюзия обмана», «Бесславные ублюдки»). Эти звезды французского кинематографа получат в 2024 году в Локарно премию Давида Кампари за выдающиеся достижения в современном кинематографе.
Как рассказал продюсер кинокомпании Russian World Vision Константин Ёлкин, команда профессионалов создала красивое историческое кино с роскошным актерским составом. Ранее с зарубежной кинокомпанией Good Fellas российские специалисты работали над проектом «Жанна Дюбарри».
Ранее стало известно о том, что второй месяц лета стал продолжением ожидаемого «провала» российской киноиндустрии. Ни одна из новых картин не собрала в прокате более 200 млн рублей.
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