Историческую драму «Падение короны» покажут в России

Фильм повествует о последних днях жизни Людовика XVI и Марии-Антуанетты перед казнью. Это совместное производство Италии и Франции. Главные роли в картине исполнили: известный французский актер Гийом Кане («Прекрасная эпоха», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Влюбись в меня, если осмелишься») и актриса Мелани Лоран («Миа и белый лев», «Иллюзия обмана», «Бесславные ублюдки»). Эти звезды французского кинематографа получат в 2024 году в Локарно премию Давида Кампари за выдающиеся достижения в современном кинематографе.

Как рассказал продюсер кинокомпании Russian World Vision Константин Ёлкин, команда профессионалов создала красивое историческое кино с роскошным актерским составом. Ранее с зарубежной кинокомпанией Good Fellas российские специалисты работали над проектом «Жанна Дюбарри».

Ранее стало известно о том, что второй месяц лета стал продолжением ожидаемого «провала» российской киноиндустрии. Ни одна из новых картин не собрала в прокате более 200 млн рублей.

