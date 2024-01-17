Россия стала главным покупателем французских фильмов
Россия в 2023 году стала главным покупателем французских фильмов, сообщает журнал Screen Daily со ссылкой на данные французской компании Unifrance.
В 2023 году французское кино заработало в прокате 234 миллиона евро, 21,7 миллиона евро из них пришлись на показы в России. По итогам года число просмотров кино от французских режиссеров выросло в стране на 155%, поясняет издание.
Наибольшее число билетов (более трех миллионов) в России было продано на мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Также интерес вызвала картина «Жанна Дюбарри», ее посмотрели более миллиона российских зрителей, пишет СМИ.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о том, что костюмная историческая драма «Жанна Дюбарри» заработала в российском прокате 400 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru