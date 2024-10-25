«Сценарий готов, а актеров нет»: Сценарист Алиев о грядущем сериале про Пушкина

Режиссер Алексей Учитель ранее заявил, что петербургская киностудия «Рок» в 2025 году приступит к съемкам сериала о позднем периоде жизни Пушкина и его дуэли с Жоржем Дантесом. Планируется снять 12 серий. По словам Учителя, сериал покажет интересный, своеобразный, но очень точный взгляд на позднего Пушкина. Дата выхода пока неизвестна. Алиев отметил, что пока что даже не утверждены актеры.



«Сценарий сериала готов. Был выбран именно последний период жизни поэта. Никаких актеров пока не утвердили. Сценарий – он и есть сценарий», - сказал собеседник НСН.

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