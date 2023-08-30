«Истерия!»: В «Ленкоме» заявили об угрозах и отмене гастролей в Израиле

«На "Ленком Марка Захарова" и его сотрудников обрушился шквал помойного словоблудия низкого пошиба, перемежающегося с угрозами "местечковой коммунальной кухни" (…) Наша профессия не предполагает вступать в "дворовые склоки" с "распоясавшейся шпаной". Поэтому, на фоне развязанной в СМИ и вокруг приезда нашего театра истерии, несмотря на потраченные средства и проданное за несколько дней значительное количество билетов, было принято решение о переносе гастролей», - говорится в открытом письме «Ленкома», которое публикует «Российская газета».



В театре отмечают, что их стали «душить грязные ручонки» тех, для кого стали нормой отсутствие памяти и «испытанные методы угроз с националистическим душком и визгливым кликушеством».

В «Ленкоме» также указали на «клоунов», изображающих в соцсетях и на площадях Израиля украинских патриотов.

«Корчащиеся в бессильной злобе израильские "Иваны, не помнящие родства", изображающие победное ликование, всего лишь вновь продемонстрировали неприглядный вид "защитников Украины", сыто сидящих на государственных шеях различных стран», - добавили в театре.

Ленком планировал показать в Тель-Авиве спектакль «Поминальная молитва» (на фото) по пьесе Григория Горина, поставленный Марком Захаровым.

