Исследование: «Жизнь по вызову» стала самым популярным сериалом октября

Сериалы «Жизнь по вызову», «Папины дочки» и «Зимородок» стали самыми популярными среди россиян по итогам октября, следует из исследования на основании индекса «Кинопоиск Pro», имеющегося в распоряжении НСН.

В ТОП-5 также вошли сериалы «Иванько» и «Плакса». Самым популярным американским сериалом стал новый сезон «Рика и Морти», он занял итоговое шестое место, несмотря на то, что легально он не показывается в России.

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Доля российских проектов в общем интересе к сериалам выросла в октябре до 43% с 39% в сентябре. Это повтор рекорда марта 2023 года. При этом американские сериалы установили антирекорд, их доля составила 21%.

В ТОП-20 оказались четыре оригинальных проекта онлайн-кинотеатров: сериалы «Жизнь по вызову» (KION, 1 место), «Кибердеревня» (Кинопоиск, 12 место), «Контейнер» (Start, 17 место) и «Два холма» (Start, 18 место).

Ранее сообщалось, что премьера сериала «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова состоится 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION.

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ФОТО: РИА Новости
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