Исследование: «Жизнь по вызову» стала самым популярным сериалом октября
Сериалы «Жизнь по вызову», «Папины дочки» и «Зимородок» стали самыми популярными среди россиян по итогам октября, следует из исследования на основании индекса «Кинопоиск Pro», имеющегося в распоряжении НСН.
В ТОП-5 также вошли сериалы «Иванько» и «Плакса». Самым популярным американским сериалом стал новый сезон «Рика и Морти», он занял итоговое шестое место, несмотря на то, что легально он не показывается в России.
Доля российских проектов в общем интересе к сериалам выросла в октябре до 43% с 39% в сентябре. Это повтор рекорда марта 2023 года. При этом американские сериалы установили антирекорд, их доля составила 21%.
В ТОП-20 оказались четыре оригинальных проекта онлайн-кинотеатров: сериалы «Жизнь по вызову» (KION, 1 место), «Кибердеревня» (Кинопоиск, 12 место), «Контейнер» (Start, 17 место) и «Два холма» (Start, 18 место).
Ранее сообщалось, что премьера сериала «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова состоится 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российского чиновника обвинили в халатности после гибели ребенка под Тулой
- В Подмосковье трех лже-полицейских задержали за вымогательство
- USAID: у США не осталось средств для прямой бюджетной помощи Украине
- Пермские власти не будут регистрировать рекорд подтянувшейся с бутылью девочки
- Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян
- Актёр Патрик Демпси стал самым сексуальным мужчиной 2023 года
- Цена нефти Brent впервые с 21 июля опустилась ниже 80 долларов за баррель
- «Будущее ждёт нас»: «Пикник» представит юбилейное шоу планетарного масштаба
- Мальчик спрятался от Путина под одеялом в центре детской онкологии
- Исследование: «Жизнь по вызову» стала самым популярным сериалом октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru