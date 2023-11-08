Исследование: «Жизнь по вызову» стала самым популярным сериалом октября

Сериалы «Жизнь по вызову», «Папины дочки» и «Зимородок» стали самыми популярными среди россиян по итогам октября, следует из исследования на основании индекса «Кинопоиск Pro», имеющегося в распоряжении НСН.

В ТОП-5 также вошли сериалы «Иванько» и «Плакса». Самым популярным американским сериалом стал новый сезон «Рика и Морти», он занял итоговое шестое место, несмотря на то, что легально он не показывается в России.