Сериал «Реальные пацаны» завершился поездкой Коляна в госпиталь в зоне СВО

Согласно сюжету, официант попросил Коляна (Николая Наумова) «записать видос» для одноклассника, раненного на СВО. В ответ главный герой предложил навестить военного.

Сериал завершается кадрами, где Колян и его друзья общаются с людьми в камуфляже, некоторые из них на костылях, один — без ноги и в инвалидной коляске.

За кадром играет композиция «Вечно молодой» и звучат слова Наумова: «О чем я думал, общаясь с этими молодыми ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Может, где-то в онлайн-кинотеатрах и есть богатые люди, которым нужны сериальные фантазии. Но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны».

Ранее актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин умер на 33-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

