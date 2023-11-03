Сериал «Реальные пацаны» завершился поездкой Коляна в госпиталь в зоне СВО
Заключительная серия последнего сезона сериала «Реальные пацаны» вышла на ТНТ 2 ноября. Проект, продолжавшийся 13 лет, завершился визитом Коляна и его друзей в госпиталь к раненым участникам специальной военной операции. Об этом сообщил портал «Эпиграф».
Согласно сюжету, официант попросил Коляна (Николая Наумова) «записать видос» для одноклассника, раненного на СВО. В ответ главный герой предложил навестить военного.
Сериал завершается кадрами, где Колян и его друзья общаются с людьми в камуфляже, некоторые из них на костылях, один — без ноги и в инвалидной коляске.
За кадром играет композиция «Вечно молодой» и звучат слова Наумова: «О чем я думал, общаясь с этими молодыми ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Может, где-то в онлайн-кинотеатрах и есть богатые люди, которым нужны сериальные фантазии. Но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны».
Ранее актер из сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин умер на 33-м году жизни. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru