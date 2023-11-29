Исследование: В 2023 году россияне стали чаще покупать билеты в театр

Согласно результатам исследования, в 2023 году онлайн-оборот театральных агентств вырос на 68% по сравнению с показателями 2022 года. Кроме того, на 4% вырос средний чек, а количество транзакции подскочило на 61%.

Отмечается, что во время распродаж в конце года, в частности «11.11», россияне покупают билеты в театр больше всего. Так, в момент распродажи в 2023 году количество транзакций выросло на 24% по сравнению с 2022 годом.

Ранее генеральный продюсер Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра»-2023 Дмитрий Калантаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что музыкальные театры и авторы мюзиклов в России перешли на импортозамещение, практически не заметив отъезда ряда исполнителей.

