Продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли почти в два раза

Россияне стали больше посещать разные мероприятия: от вечеринок и театров до детских мероприятий. Эти форматы досуга стали самыми быстрорастущими по итогам третьего квартала текущего года. Об этом НСН сообщили в пресс-службе EventTech платформы Ticketscloud.

По результатам анализа данных о продаже билетов за период с 1 июля по 30 сентября 2025 года и с 1 июля по 30 сентября 2026 года можно сделать вывод, что продажи билетов в категориях «Вечеринки» выросли почти в 1,5 раза — до 45,1%, а в категории «Театры» этот показатель увеличился на треть — до 34,9%.

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На третьем месте быстрорастущих категорий расположились детские мероприятия — билеты на них россияне в третьем квартале этого года покупали чаще на 20,7%.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших билетных платформ Kassir.ru начала продавать билеты в кино. Раздел «Кино» теперь работает в 69 городах России, объединяя более 540 кинотеатров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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