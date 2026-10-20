Продажи билетов на развлекательные мероприятия выросли почти в два раза

Россияне стали больше посещать разные мероприятия: от вечеринок и театров до детских мероприятий. Эти форматы досуга стали самыми быстрорастущими по итогам третьего квартала текущего года. Об этом НСН сообщили в пресс-службе EventTech платформы Ticketscloud.

По результатам анализа данных о продаже билетов за период с 1 июля по 30 сентября 2025 года и с 1 июля по 30 сентября 2026 года можно сделать вывод, что продажи билетов в категориях «Вечеринки» выросли почти в 1,5 раза — до 45,1%, а в категории «Театры» этот показатель увеличился на треть — до 34,9%.