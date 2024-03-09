Исполнительница роли мадам Стебль выступила против взрослых фанатов «Гарри Поттера»

По мнению актрисы, им стоит повзрослеть и оставить мир волшебства.

«Я беспокоюсь за фанатов Гарри Поттера, потому что им уже давно пора повзрослеть. "Гарри Поттер" вышел 25 лет назад и уже тогда был для детей. Но они застряли в нем», — отметила Маргулис.

Артистка заявила, что благодарна судьбе за свою роль в «Гарри Поттере».

Ранее россияне назвали семью Уизли из Гарри Поттера примером для подражания, напоминает «Радиоточка НСН».

