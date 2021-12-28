По квартире из фильма «Ирония судьбы» будут проводить экскурсии

Жители и гости Москвы могут посетить индивидуальные экскурсии по восстановленной квартире из кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщают «Известия» со ссылкой на «Мосфильм».

По мотивам «Иронии судьбы» снимут англоязычный фильм

Посмотреть одно из мест съемок фильма можно будет до конца января 2022 года. Декорация из новогодней комедии была восстановлена специалистами «Мосфильм — Декорстроя» по оригинальным чертежам и с использованием реквизита из ленты.

Квартира находится в 11-м павильоне «Мосфильма». Также задействован оригинальный реквизит, среди которого мебель, бытовая техника, посуда тех лет.

Картина Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1975 году.

Напомним, российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию картины «Ирония судьбы». Вайсберг рассказал, что, одним из продюссеров станет Владимир Кошелев.

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ФОТО: РИА Новости / В. Алисов
ТЕГИ:КиноМосфильм
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