По квартире из фильма «Ирония судьбы» будут проводить экскурсии
Жители и гости Москвы могут посетить индивидуальные экскурсии по восстановленной квартире из кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщают «Известия» со ссылкой на «Мосфильм».
Посмотреть одно из мест съемок фильма можно будет до конца января 2022 года. Декорация из новогодней комедии была восстановлена специалистами «Мосфильм — Декорстроя» по оригинальным чертежам и с использованием реквизита из ленты.
Квартира находится в 11-м павильоне «Мосфильма». Также задействован оригинальный реквизит, среди которого мебель, бытовая техника, посуда тех лет.
Картина Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1975 году.
Напомним, российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию картины «Ирония судьбы». Вайсберг рассказал, что, одним из продюссеров станет Владимир Кошелев.
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