По квартире из фильма «Ирония судьбы» будут проводить экскурсии

Посмотреть одно из мест съемок фильма можно будет до конца января 2022 года. Декорация из новогодней комедии была восстановлена специалистами «Мосфильм — Декорстроя» по оригинальным чертежам и с использованием реквизита из ленты.

Квартира находится в 11-м павильоне «Мосфильма». Также задействован оригинальный реквизит, среди которого мебель, бытовая техника, посуда тех лет.

Картина Эльдара Рязанова вышла на экраны в 1975 году.

Напомним, российский режиссер Марюс Вайсберг снимет современную англоязычную версию картины «Ирония судьбы». Вайсберг рассказал, что, одним из продюссеров станет Владимир Кошелев.

