Американский ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» покажут в России раньше мировой премьеры

Голливудский ремейк советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» покажут в России на день раньше мировой премьеры, сообщает «Российская газета».

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На российские экраны фильм выйдет 8 сентября. Интерпретация советской классики рассказывает судьбу Марго и Гриффин, которые не знают о существовании друг друга. Они планируют провести остаток жизни с любимыми. Ситуация меняется после бурной вечеринки.

В фильме снялись Эмма Робертс и Томас Манн. На русском языке картина получила название «Ирония судьбы в Голливуде».

Напомним, жители и гости Москвы могут посетить индивидуальные экскурсии по восстановленной квартире из кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!».

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ФОТО: РИА Новости / В. Алисов
ТЕГИ:ГолливудКиноПремьераФильм
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