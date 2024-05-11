Ирина Аллегрова посвятила песню женам бойцов СВО
Певица Ирина Аллегрова исполнила в шоу «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» песню, которую посвятила женам военных-участников специальной военной операции.
Артистка спела композицию «Он моя часть». Исполнительница выпустила эту песню в 2023 году, музыку и стихи к ней написал поэт и композитор Константин Губин.
Во время программы Аллегрова выразила мнение, что прослушивание подобных песен можно сравнить с «мазохизмом», однако «так легче».
«Всегда бабоньки плакали под мои песни с какой-то там несложившейся любовью, а в данный момент я хочу, чтобы они выплакались. И может быть, станет легче», — отметила певица.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru