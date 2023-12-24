Инстасамка призналась, что подвергалась травле в школе
Блогер и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что подвергалась травле в шестом классе школы.
Исполнительница отметила, что буллинг начался, когда она перешла в новую школу. По словам Зотеевой, у нее были стычки с игравшим в хоккей мальчиком.
«Меня он называл самыми конченными словами. Был период, когда я уходила в туалет, плакала и звала маму», - сказала Инстасамка в шоу «Дерзкая Готовка» на YouTube.
Блогер уточнила, что период травли продлился недолго. Она не стала превращать эти события в личную драму.
Как сообщало издание Starhit, участник российского музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов продал квартиру в родном Липецке ради дуэта с Инстасамкой. Совместный трек не попал ни в один хит-парад, передает «Радиоточка НСН».
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