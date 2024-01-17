Инсайдер: Гай Ричи покинул пост режиссера ремейка «Геркулеса»
Гай Ричи покинул пост режиссера киноремейка «Геркулеса» от Disney, написал на своей странице в соцсети X инсайдер Даниэль Рихтман.
Причины, по которым режиссер решил отказаться от проекта, не называются. Будет ли Ричи участвовать в производстве фильма в качестве продюсера также не уточняется.
В 2022 году было объявлено, что британец возглавит режиссерский состав «Геркулеса». Главные роли могут сыграть Тэрон Эджерон и Ариана Гранде.
По информации портала Deadline, Ричи снимет фильм «Источник вечной молодости» с Натали Портман. Картина расскажет о брате и сестре, которые стали соучастниками масштабного ограбления, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru