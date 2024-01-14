Инсайдер: фильм «Форсаж 11» станет последним для Вина Дизеля

По его словам, «Форсаж 11» станет последней для Вина Дизеля. При этом актер продолжит работать над новыми фильмами в серии «Риддик».

Снайдер уточнил, что бюджет нового «Форсажа» будет около $200 миллионов. Это значительно меньше 10-й части, на производство которой потратили около $340 миллионов.

Премьера «Форсажа 11» состоится 4 апреля 2025 года.

В декабре 2023 года бывшая помощница Вина Дизеля обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Она утверждает, что голливудский актер приставал к ней в гостиничном номере в Атланте, сообщает «Радиоточка НСН».

