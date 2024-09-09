СМИ: Иноагент Галкин может запустить программу на украинском ТВ

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) может стать ведущим на украинском телевидении. Об этом пишет NG72.ru.

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По данным портала, этом может быть аналог проекта «Лучше всех!» на российском «Первом канале», который Галкин вёл до того, как уехал из России.

Уточняется, что о возможной работе на украинском ТВ в соцсетях рассказала некая женщина-агент Ирина, с которой шоумен познакомился на одном из мероприятий. Она утверждает, что после конструктивных переговоров Галкин дал предварительное согласие.

Ранее Галкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева хочет выступить с концерами в России, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелевидениеУкраинаШоу-бизнесТелеведущийМаксим Галкин

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