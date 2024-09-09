СМИ: Иноагент Галкин может запустить программу на украинском ТВ

По данным портала, этом может быть аналог проекта «Лучше всех!» на российском «Первом канале», который Галкин вёл до того, как уехал из России.

Уточняется, что о возможной работе на украинском ТВ в соцсетях рассказала некая женщина-агент Ирина, с которой шоумен познакомился на одном из мероприятий. Она утверждает, что после конструктивных переговоров Галкин дал предварительное согласие.

Ранее Галкин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева хочет выступить с концерами в России, пишут «Известия».

