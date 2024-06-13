СМИ назвали причину обысков у брата Максима Галкина

Обыски у Дмитрия Галкина, который является братом шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), связаны с сокрытием двойного гражданства. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

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Собеседники Telegram-канала Shot, в свою очередь, утверждают, что бизнесмен не уведомил миграционную службу о том, что кроме российского имеет также израильский паспорт.

Отмечается, что Дмитрия Галкина подозревают в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства. Изначально в СМИ появилась информация, что следственные действия связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны РФ, так как брат телеведущего руководит компанией, которая занимается переоснащением БТР.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Максиму Галкину в снятии статуса иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ГражданствоОбыскиМаксим Галкин

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