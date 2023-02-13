«Инициатива руководства»: Драпеко объяснила снятие Ахеджаковой со спектаклей в «Современнике»

Снятие народной артистки России Лии Ахеджаковой со спектаклей в театре «Современник» — исключительно инициатива театрального руководства. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре, российская и советская актриса Елена Драпеко в интервью портале Lenta.ru.

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По словам актрисы, художественный руководитель и дирекция театра вправе решать, задействовать актера в постановке или нет.

Сообщается, что Ахеджакову сняли с репертуара «Современника» «по требованию каких-то разгневанных людей». Актриса заявила об отсутствии предложений от других театров, также она подчеркнула, что не знает тех, кто потребовал ее снятие со спектаклей.

В свою очередь польская актриса Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России, заявив, что «такая Родина» недостойна прославленной актрисы. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СовременникЛия Ахеджакова
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