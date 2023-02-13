«Инициатива руководства»: Драпеко объяснила снятие Ахеджаковой со спектаклей в «Современнике»

По словам актрисы, художественный руководитель и дирекция театра вправе решать, задействовать актера в постановке или нет.

Сообщается, что Ахеджакову сняли с репертуара «Современника» «по требованию каких-то разгневанных людей». Актриса заявила об отсутствии предложений от других театров, также она подчеркнула, что не знает тех, кто потребовал ее снятие со спектаклей.

В свою очередь польская актриса Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой уехать из России, заявив, что «такая Родина» недостойна прославленной актрисы. Об этом сообщило агентство НСН.

