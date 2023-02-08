«Офицеры России» поддержали отстранение Лии Ахеджаковой
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что поддерживает исключение спектаклей с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой из репертуара московского театра «Современник», сообщает NEWS.ru.
Он напомнил, что из-за политической позиции артистки их организация неоднократно выступала за её отстранение от театральной службы.
Липовой указал, что ранее Ахеджакова со сцены допустила ряд высказываний «уничижающих память ветеранов ВОВ и героев Советского союза», а после начала спецоперации на Украине «продолжила антироссийскую риторику».
«Эти выпады не остались без внимания... она когда-то и моим кумиром была, и я её очень сильно уважал именно, как актрису... Но когда она начала допускать подобные высказывания, сразу стало понятно её мировоззрение и внутренние установки», - подчеркнул Липовой.
Он добавил, что отстранение Ахеджаковой является «закономерным итогом» и, вероятно, «поставит крест» на её карьере.
Ранее Ахеджакова заявила, что у неё не осталось ролей в постановках театра «Современник» все спектакли заменены «по распоряжению Департамента культуры», сообщает RT.
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