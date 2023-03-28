Илья Резник высказался об уехавших из России артистах
Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник высказался об уехавших из России коллегах. Его слова приводит РИА Новости.
Кто-то банально совершил ошибку, кто-то уехал в погоне за деньгами, считает Резник. Он добавил, что большинство покинувших Россию рано или поздно пожалеют о содеянном.
«Я думаю, многие пожалеют об отъезде, потому что творческому человеку за границей делать нечего. Вот они дадут концерты... потом это все кончится. Будет ностальгия у них, разочарование», - сказал Резник.
Поэт признался, что он разочарован в покинувших Родину коллегах.
«То, что мы создали – это уже принадлежит народу. И невозможно уже: "Вот давайте запретим эту песню" — потому что эти песни стали любимы народу. Ему уже не скажешь: "А ну-ка разлюбите эти песни», - сказал он.
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