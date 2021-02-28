Илья Легостаев назвал альбом Земфиры поводом обратиться к психоаналитику

Музыкальный критик Илья Легостаев прокомментировал новый альбом Земфиры «Бордерлайн», сообщает радио Sputnik.

По его словам, послушать новую работу исполнительницы надо хотя бы из-за того, что Земфира, следуя за общим музыкальным трендом, сократила количество слов, не потеряв целостность истории. «Это первый альбом, где у нее слов ощутимо меньше, чем музыки», — сказал критик.

«Бордерлайн»: Земфира выпустила первый за восемь лет альбом

«Какие-то из них [смыслов] могут рассматриваться как веский повод побеседовать с психоаналитиком, что совершенно нормально для поэта и автора», — сказал Легостаев.

Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН оценил новые работы Земфиры и пришел к выводу, что артистка скатилась до «гнусавого монотонного пропевания на одной ноте».

По его мнению, «Земфира, начиная с 2013 года, похожа на саму себя, злую и мизантропичную». Критик также обратил внимание и на то, что вопреки восхищенным отзывам, артистка перестала опережать музыкальные тенденции.

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Фото: instagram.com/zemfiralive
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