Илья Легостаев назвал альбом Земфиры поводом обратиться к психоаналитику

«Какие-то из них [смыслов] могут рассматриваться как веский повод побеседовать с психоаналитиком, что совершенно нормально для поэта и автора», — сказал Легостаев.

Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН оценил новые работы Земфиры и пришел к выводу, что артистка скатилась до «гнусавого монотонного пропевания на одной ноте».

По его мнению, «Земфира, начиная с 2013 года, похожа на саму себя, злую и мизантропичную». Критик также обратил внимание и на то, что вопреки восхищенным отзывам, артистка перестала опережать музыкальные тенденции.

