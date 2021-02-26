«Бордерлайн»: Земфира выпустила первый за восемь лет альбом

Российская исполнительница Земфира выпустила альбом под названием «Бордерлайн», который стал первым за последние восемь лет, говорится на странице фан-сообщества исполнительницы в Instagram.

«Бордерлайн» стал седьмым по счету альбомом в дискографии певицы. Композиции уже доступны для скачивания на всех платформах. Обложкой альбома стало его название, написанное белыми буквами на черном фоне.