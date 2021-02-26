«Бордерлайн»: Земфира выпустила первый за восемь лет альбом
Российская исполнительница Земфира выпустила альбом под названием «Бордерлайн», который стал первым за последние восемь лет, говорится на странице фан-сообщества исполнительницы в Instagram.
«Бордерлайн» стал седьмым по счету альбомом в дискографии певицы. Композиции уже доступны для скачивания на всех платформах. Обложкой альбома стало его название, написанное белыми буквами на черном фоне.
Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН оценил новые работы Земфиры и пришел к выводу, что артистка скатилась до «гнусавого монотонного пропевания на одной ноте».
По его мнению, «Земфира, начиная с 2013 года, похожа на саму себя, злую и мизантропичную». Критик также обратил внимание и на то, что вопреки восхищенным отзывам, артистка перестала опережать музыкальные тенденции.
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