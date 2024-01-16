Адвокат заявил, что Волочкова обратится в полицию из-за слива скандального видео

Адвокат Роман Попов, представляющий интересы Анастасии Волочковой, заявил, что балерина намерена обратиться в полицию из-за слива в интернет видеосъёмки её танца с Никитой Джигурдой, сообщает РИА Новости.

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По его словам, его клиентка не давала согласие ни на съёмку, ни на распространение видео. Юрист отметил, что заявление будет подано по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, по которой можно лишиться свободы минимум на два года.

Попов указал, что подозревает в сливе ролика знакомого Волочковой, в настоящее время проживающего в Прибалтике. Он также не исключил, что этот человек «действует по заданию спецслужб зарубежных стран».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что Волочкову следует «наказать рублём» после публикации скандального видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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