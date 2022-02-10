Россия направила запрос в Израиль по выдаче обвиняемого в убийстве Талькова

Следственный комитет РФ направил обращение в Израиль по поводу выдачи бывшего музыкального менеджера Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом представитель ведомства Антон Брейдо сообщил «Интерфаксу».

По его словам, запрос по правовой помощи уже направлен в компетентные органы еврейского государства.

20 января 2022 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заочном заключении Шляфмана под стражу.