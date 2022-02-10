Россия направила запрос в Израиль по выдаче обвиняемого в убийстве Талькова

Следственный комитет РФ направил обращение в Израиль по поводу выдачи бывшего музыкального менеджера Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом представитель ведомства Антон Брейдо сообщил «Интерфаксу».

По его словам, запрос по правовой помощи уже направлен в компетентные органы еврейского государства.

20 января 2022 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заочном заключении Шляфмана под стражу.

Тальков-младший: Отца убили за критику СССР

Следствие предполагает, что бывший менеджер совершил убийство при отягчающих обстоятельствах - способом, опасным для жизни многих людей, ему также вменяют в вину покушение на убийство бывшего директора певицы Азизы Игоря Малахова аналогичным образом. Обвинение предъявлено заочно.

Как объяснил Брейдо, у Шляфмана не было умысла убить Талькова, он стрелял в публичном месте в Малахова, но пуля отскочила и смертельно ранила певца.

Как отмечается, следствие уже предпринимало попытки вернуть фигуранта громкого уголовного дела в Россию, но это ни к чему не привело.

Ранее певец и композитор Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН заявил, что певец Игорь Тальков косвенно стал жертвой политического режима.

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