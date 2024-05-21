«Кумиры молодости»: Игорь «Панкер» Гудков о книге «Ленинградский панк»
Продюсер признался НСН, что любит читать книги про музыкантов, а какие-то фрагменты из новой работы Антона Соя могут даже попасть в фильм.
Продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в беседе с НСН выразил мнение, что книга «Ленинградский панк» будет очень интересной, а отдельные фрагменты из нее смогут претендовать на попадание в фильм.
Героями новой книги «Ленинградский панк» Антона Сои стали такие рок-группы, как «Король и шут», «Объект насмешек», «Бригадный подряд», «Дурное влияние», «Автоматические удовлетворители» и «Народное ополчение».
«Я слышал об этой книге, потому что я прекрасно знаю Антона Сою. Это мой товарищ и партнер. Раньше мы с ним продюсировали группы «МультFильмы», «Кукрыниксы», «Бригадный подряд». «Ленинградский панк» - не первая книга Сои. У него есть подобная, он мне ее даже дарил. Я всегда поддерживаю книги про музыкантов! Сам люблю читать про своих кумиров молодости, как про иностранных, так и про наших. Считаю, что это хорошее дело. Антон – хороший писатель, я уверен, что книга получилась интересной. Это будет документальная книга. На ее основе вряд ли получится сделать художественный фильм. Какие-то отдельные истории могут попасть в фильм. Множество книг написано про «Короля и шута», да и в принципе про группы Ленинградского рок-клуба», - сказал собеседник НСН.
Ранее Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» признался, что мало кто из питерских рокеров может дотянуться до таких легендарных выходцев из Ленинградского рок-клуба, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «ДДТ», «Телевизор», «Пикник».
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