Матвиенко заявил о планах создать мюзикл про «Иванушки International»

Российский композитор Игорь Матвиенко заявил, что хочет создать мюзикл про группу «Иванушки International». Его слова приводят РИА Новости.

При этом он назвал музыку коллетива доброй и романтичной.

«Иванушки International» признались, что устали друг от друга

«Хочу сделать несколько мюзиклов. Например, про «Иванушек». Это как раз о том, чего людям не хватает - абсолютно простых эмоций. Это очень добрая музыка. Такое романтическое настроение», - отметил Матвиенко.

Также композитор поделился, что пробовал создать для коллектива взрослый репертуар, но получаются уже не те «Иванушки». Однако, в мюзикле можно рассказать ту историю, когда исполнители были еще «пацанами».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН заявил, что картина «Тур с Иванушками» показала печальные сборы, так как была представлена в виде роуд-муви и плохо рекламировалась.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ПевецМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры