Матвиенко заявил о планах создать мюзикл про «Иванушки International»

«Хочу сделать несколько мюзиклов. Например, про «Иванушек». Это как раз о том, чего людям не хватает - абсолютно простых эмоций. Это очень добрая музыка. Такое романтическое настроение», - отметил Матвиенко.

Также композитор поделился, что пробовал создать для коллектива взрослый репертуар, но получаются уже не те «Иванушки». Однако, в мюзикле можно рассказать ту историю, когда исполнители были еще «пацанами».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН заявил, что картина «Тур с Иванушками» показала печальные сборы, так как была представлена в виде роуд-муви и плохо рекламировалась.

