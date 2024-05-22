Дрессировщик Куклачев признался, что у него было мало шансов выжить
22 мая 202416:47
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев, перенесший обширный инфаркт, призвался, что что у него было мало шансов выжить.
«Сердце было непригодно для жизни. Меня привезли в больницу в критическом состоянии, пришлось три раза сердце запускать. Спас молоденький мальчик - хирург. Фамилию я не знаю, а зовут его Роман. Всего 32 года. Он уникальный специалист. Потом смотрели другие врачи, светила кардиологии, изумлялись, какую сложную операцию мне Рома провёл. Сказали, что он сотворил чудо, установил сразу пять стентов. Все сосуды были закальцинированы. Мало кто за такое берется. А он рискнул», - сказал дрессировщик в интервью «КП».
Куклачеву стало плохо 12 апреля во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает RT.
По данным СМИ, Куклачев сможет вернуться к репетициям только во второй половине июня. Сейчас дрессировщик проходит реабилитацию в Подмосковье.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актера Депардье обвинили в нападении на итальянского папарацци
- В Каннах российским актёрам аплодировали более семи минут
- Человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области, семеро пострадали
- Володин в Тегеране принял участие в прощании с Раиси
- Дрессировщик Куклачев признался, что у него было мало шансов выжить
- Россия передала Украине шесть детей
- Театральную премию «Хрустальная Турандот» вручат в «Архангельском» 10 июня
- Кинокритик Шпагин назвал Безрукова идеальным актером на роль Жириновского
- Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2024 году
- Продюсер Ратников: Рэпер Канье Уэст не приедет этим летом в Москву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru