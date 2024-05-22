Дрессировщик Куклачев признался, что у него было мало шансов выжить

«Сердце было непригодно для жизни. Меня привезли в больницу в критическом состоянии, пришлось три раза сердце запускать. Спас молоденький мальчик - хирург. Фамилию я не знаю, а зовут его Роман. Всего 32 года. Он уникальный специалист. Потом смотрели другие врачи, светила кардиологии, изумлялись, какую сложную операцию мне Рома провёл. Сказали, что он сотворил чудо, установил сразу пять стентов. Все сосуды были закальцинированы. Мало кто за такое берется. А он рискнул», - сказал дрессировщик в интервью «КП».

Куклачеву стало плохо 12 апреля во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает RT.

По данным СМИ, Куклачев сможет вернуться к репетициям только во второй половине июня. Сейчас дрессировщик проходит реабилитацию в Подмосковье.

