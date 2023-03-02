«Идет борьба»: Названы причины «изменения» национальности Малевича
Переписывание истории – это достаточно модная ситуация, которой сегодня пользуются политические деятели в укор России, отметил в эфире НСН народный художник РФ Андрей Ковальчук.
Городской музей Амстердама изменил национальность художника Казимира Малевича на «уроженца Украины польского происхождения», чтобы насолить России и показать, что великие люди были не россиянами, а представителями других государств, рассказал председатель Союза художников РФ, народный художник России Андрей Ковальчук в разговоре с НСН.
Накануне городской музей Амстердама (Stedelijk Museum) изменил национальность художника Казимира Малевича. Раньше авангардиста называли русским, теперь – «уроженцем Украины польского происхождения», пишет издание The Art Newspaper. При этом Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке тоже переписал национальность нескольким художникам. Украинцами стали, в частности, Иван Айвазовский и Архип Куинджи. Андрей Ковальчук отметил, что все эти художники выросли в русской культуре, поэтому национальность не важна.
«Малевич жил и родился в Российской империи. Национальность там была на втором месте. Это русская культура, которая давала возможность роста различным деятелям искусства, которые родились в Российской империи: евреи, татары, поляки, грузины. Переписывание истории – это достаточно модная сейчас ситуация, которой пользуются политические деятели. Можно переписывать Куинджи и Айвазовского, но человек вырос в русской культуре, поэтому национальность тут вторична. Идет борьба: начали с одного, потом другое и третье. Хотят насолить России и показать, что великие люди – это были не россияне, а представители других государств», - сказал Ковальчук.
Он отметил, что для людей, которые разбираются в искусстве, национальность художников неинтересна. При этом Ковальчук подчеркнул, что во всем мире для большинства нормальных музейных коллекционеров Айвазовский – это русский художник.
«Для большинства людей это не принципиально. Например, Айвазовский был армянином. Ценители искусства, никто ко мне не обращался и не спрашивал, чистый он армянин или наполовину армянин. Для искусства это неинтересно. Это русский художник, который был рожден фактически на основах русского искусства и учился в русской школе. Во всем мире для большинства нормальный музейных коллекционеров и людей, которые разбираются в искусстве, Айвазовский – это русский художник», - резюмировал Ковальчук.
Ранее, 17 февраля, французский дипломат Александр Пике провел мероприятие, где пояснил, что русский поэт Александр Пушкин, по его мнению, является «афрофранцузом». Такой вывод он сделал на основании того, что прадед Пушкина – Абрам Ганнибал – был родом из Восточной Африки и некоторое время обучался во Франции, сообщает НСН.
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