«Идет борьба»: Названы причины «изменения» национальности Малевича

Накануне городской музей Амстердама (Stedelijk Museum) изменил национальность художника Казимира Малевича. Раньше авангардиста называли русским, теперь – «уроженцем Украины польского происхождения», пишет издание The Art Newspaper. При этом Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке тоже переписал национальность нескольким художникам. Украинцами стали, в частности, Иван Айвазовский и Архип Куинджи. Андрей Ковальчук отметил, что все эти художники выросли в русской культуре, поэтому национальность не важна.

«Малевич жил и родился в Российской империи. Национальность там была на втором месте. Это русская культура, которая давала возможность роста различным деятелям искусства, которые родились в Российской империи: евреи, татары, поляки, грузины. Переписывание истории – это достаточно модная сейчас ситуация, которой пользуются политические деятели. Можно переписывать Куинджи и Айвазовского, но человек вырос в русской культуре, поэтому национальность тут вторична. Идет борьба: начали с одного, потом другое и третье. Хотят насолить России и показать, что великие люди – это были не россияне, а представители других государств», - сказал Ковальчук.

Он отметил, что для людей, которые разбираются в искусстве, национальность художников неинтересна. При этом Ковальчук подчеркнул, что во всем мире для большинства нормальных музейных коллекционеров Айвазовский – это русский художник.