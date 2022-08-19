Художники из десяти стран создадут в Балашихе музей под открытым небом
В подмосковной Балашихе стартовал Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» Фонда поддержки и развития современного искусства и президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Сообщается, что художники из десяти стран в течение месяца будут создавать многоэтажные произведения искусства, а итогом фестиваля станет появление музея под открытым небом.
Фестиваль стрит-арта стартует 20 августа и продлится до 17 сентября, всего художники напишут более 40 монументальных работ на фасадах зданий и других объектах.
Президент Фонда поддержки и развития современного искусства, продюсер проекта «Культурный код» Дмитрий Лёвочкин рассказал, что «Культурный код» – это один из немногих фестивалей, участие в котором принимают представители других государств, что говорит о том, что художники во всем мире говорят на общем языке – языке искусства и творчества.
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