«Идеально подошла на роль»: Режиссер Богатырев рассказал о работе с Софьей Эрнст
Фильм «Золото Умальты» собрал много звездных имен в актерском составе, а участие жены Константина Эрнста увеличило интерес к проекту, заявил НСН Андрей Богатырев.
Роль в фильме «Золото Умальты» не стала дебютом для супруги Константина Эрнста Софьи Эрнст, однако в проекте она предстанет в новом для себя амплуа. Об этом НСН рассказал режиссер проекта Андрей Богатырев.
4 апреля в российский прокат выходит фильм «Золото Умальты», который расскажет историю одного ограбления в канун революции 1917 года. Сюжет основан на реальных событиях, а автором идеи выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Главные роли исполнили Павел Деревянко, Вольфганг Черни и жена Константина Эрнста, Софья Эрнст. По словам Богатырева, работать с ней было легко.
«Она уже работала в кино, но у нас появилась в новом для себя качестве. Пробует играть по-новому, мне кажется, у нее в нашем фильме все получилось. Работать с ней было комфортно, она идеально подошла на ту роль, которую мы планировали. В одной сцене мы включили песню группы "Гражданская оборона" на фон, сама Софья попросила такую композицию. Сняли очень интересный эпизод, использовали нестандартные подходы. Она интересный творческий человек, в нашем фильме прозвучит по-новому», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, звездный актерский состав создал сложности в работе над проектом, поскольку важно было согласовать графики.
«Съемки длились 33 съемочных дня, мы снимали летом в июне и августе с большим перерывом. Много известных актеров, которых нужно было как-то собрать, графики нужно было как-то объединить», - пояснил Богатырев.
Ранее в кино дебютировала дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки. Девятилетняя Надя сыграла небольшую роль в семейной комедии «Исполняющий обязанности», напоминает «Радиоточка НСН».
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