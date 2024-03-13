Пересильд: фильмы из РФ могут успешно конкурировать с голливудскими в Китае
Российские фильмы могут вполне успешно конкурировать в КНР с голливудскими картинами. Как сообщает ТАСС, об этом заявила актриса Юлия Пересильд.
По её мнению, этому будет способствовать организация массового потока российских кинолент для показа в Китае, а также реализация совместных кинопроектов.
«Прокат в Китае таких увлекательных кинолент из РФ, как «Вызов»... это первый шаг к тому, чтобы в дальнейшем конкурировать», - уточнила она.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что Китай не откажется от сотрудничества с Голливудом в кинематографе в пользу создания совместного кино с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru