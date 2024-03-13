Пересильд: фильмы из РФ могут успешно конкурировать с голливудскими в Китае

По её мнению, этому будет способствовать организация массового потока российских кинолент для показа в Китае, а также реализация совместных кинопроектов.

«Прокат в Китае таких увлекательных кинолент из РФ, как «Вызов»... это первый шаг к тому, чтобы в дальнейшем конкурировать», - уточнила она.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что Китай не откажется от сотрудничества с Голливудом в кинематографе в пользу создания совместного кино с Россией.

